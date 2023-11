Israele, martedì manifestazione alla sinagoga di via della Guastalla a Milano

Israele, martedì manifestazione alla sinagoga di via della Guastalla

Martedì 7 novembre alle 18.45 a Milano si terrà una manifestazione "di solidarietà per commemorare le 1.500 persone barbaramente uccise dai terroristi di Hamas e richiedere la liberazione di tutte le persone rapite".





La manifestazione è stata indetta dalla Comunità ebraica di Milano, che dà appuntamento alla sinagoga di via Guastalla.

Valditara: non c'è spazio per i fanatismi

Nella nostra societa' "non c'e' spazio per fanatismi intolleranti e violenti qualunque essi siano. Non c'e' spazio nella nostra societa' per chi pensa che una donna, un africano, un ebreo, ma anche un islamico e un italiano possano essere discriminati". Lo ha sottolineato sabato a Milano il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Come ha spiegato Valditara, l'Occidente e' un insieme di principi universali. "Tra questi la centralita' della persona che viene prima di ogni stato. Lo stato e' al servizio delle persone. Da qui nasce lo stato di diritto che si basa sul primato della legge", e "Si fonda sulla certezza del diritto e separazione dei poteri. La democrazia occidentale non puo' prescindere dalla sovranita' popolare" e "anche dalla netta distinzione tra religione e diritto" sottolinea. "Poi vi e' il valore della liberta', poter vivere la propria vita come si crede, nel rispetto delle altrui liberta' - precisa - tra queste, quella di coscienza e di pensiero. Oggi invece spesso si e' minacciati per aver espresso opinioni non conformi" al pensiero comune.