Israele: oltre un migliaio al presidio pro Palestina a Milano



Oltre un migliaio di persone sono scese a manifestare a favore della Palestina in piazza Duomo, a Milano. L'iniziativa, annunciata e autorizzata dalla questura come "presidio statico", ha avuto un solo momento di concitazione quando un gruppo ha tentato di entrare nella galleria Vittorio Emanuele, dove però è stato respinto dagli agenti del reparto mobile che erano presenti per garantire l'ordine di tutta l'area.



Il contatto, definito da entrambe le parti come "spintoni", non ha causato feriti e subito dopo la situazione eètornata tranquilla, con i manifestanti concentrati dal lato opposto della piazza, davanti al museo del Novecento. La manifestazione ha visto la partecipazione dei centri sociali ma anche di molti giovani di origini nord africane.