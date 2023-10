Israele-Palestina, Luca Stanzione (Cgil Milano): “Oggi in piazza per la pace"

Milano - Parlando della manifestazione in programma oggi alle 18, dedicata alla pace, Luca Stanzione, segretario della Cgil di Milano ha ricordato: “Chiediamo la fine di un conflitto che sta mietendo migliaia di vittime civili e ci appelliamo a tutte le persone che credono nella pace: stasera scendete in piazza con noi”.

Stanzione: "Condanniamo oggi gli attacchi di Hamas come abbiamo condannato ieri e condanneremo domani ogni attacco indiscriminato di Israele contro la popolazione di Gaza"

“Condanniamo oggi gli attacchi di Hamas come abbiamo condannato ieri e condanneremo domani ogni attacco indiscriminato di Israele contro la popolazione di Gaza”, continua Stanzione. “Serve un primo indispensabile passo per garantire giustizia e libertà a entrambi i popoli: fermare la violenza, tutelare la vita dei civili. Poi riprendere subito la ricerca di una convivenza pacifica tra due Stati che solo il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può garantire”. “Oggi - chiude Stanzione- saremo in piazza a presidio del valore della convivenza civile fra le diversità. La nostra piazza parlerà a tutta la città per ribadire che Milano è una città di pace”.