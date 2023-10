Israele, scontro Sala-Santanchè. Il ministro: "Il sindaco si vergogni"

Botta e risposta tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè sugli scontri tra Israele e Palestina.

Santanchè: "Il sindaco si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele"

Nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre, come riporta un post di Sala "la Ministra Santanchè ha aizzato i manifestanti al presidio pro Israele dicendo che il sindaco si deve vergognare di mettere la bandiera della pace vicino a quella di Israele. Oggi la bandiera della pace è una sola, quella di Israele'.

La replica di Sala: "Dobbiamo vergognarci noi tutti: che il nostro Paese abbia una Ministra come la Santanchè"

A parte che in questi giorni ho più volte sottolineato la mia vicinanza alla comunità ebraica, vorrei sommessamente far notare alla Ministra che la decisione di esporre le due bandiere è stata presa dal Consiglio Comunale con il voto a favore anche dei consiglieri del suo partito! C'è una sola cosa di cui dobbiamo vergognarci noi tutti: che il nostro Paese abbia una Ministra come la Santanchè".

Majorino: "Ha fatto assai bene Beppe Sala a rispondere con nettezza a Daniela Santanchè, ministro inguaiato e opaco della Repubblica"

Interviene nello scontro anche il consigliere regionale lombardod del PD, Pierfrancesco Majorino che, in un post su Facebook, scrive: "Ha fatto assai bene Beppe Sala a rispondere con nettezza a Daniela Santanchè, ministro inguaiato e opaco della Repubblica.

Per una ragione molto molto semplice: il tentativo che sta facendo una parte della destra italiana, parlo dei politici come degli opinionisti (ne so qualcosa io stesso reduce da un dibattito su Rete 4 a Diritto e Rovescio) di trasformare la drammatica vicenda israelo-palestinese - con il suo carico di lutti e drammatiche incognite - in una piccola e oscena lite da cortile italiano ecco, quello, è un tentativo semplicemente orripilante.