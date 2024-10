ITA Airways vince il premio "Best Business Class" agli European Mission Awards 2024

ITA Airways si aggiudica il prestigioso titolo di "Best Business Class" nella categoria 'Trasporto Aereo' agli European Mission Awards 2024 (EMA). Pierfrancesco Carino, VP International Sales di ITA Airways, in rappresentanza della Compagnia, ha ricevuto il premio durante la cerimonia di gala svoltasi ieri sera nella splendida cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano.

Giunti alla loro terza edizione, gli European Mission Awards rappresentano un evento di riferimento nel panorama del business travel internazionale e ne ricercano l'eccellenza. Le categorie, le relative sottocategorie e i requisiti vengono definiti da un panel di esperti del settore, composto da rappresentanti delle principali aziende del travel a livello europeo. Questo evento annuale individua le aziende leader del settore, riconoscendone i risultati in base a sette distinte categorie per portare sul podio i sette migliori brand del 2024.

Limosani: "Il nostro impegno nel fornire un'esperienza di viaggio sempre migliore"

“Siamo onorati di ricevere dalla Business Travel Community questo importante riconoscimento”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. "Vincere il premio 'Migliore Business Class' sottolinea il nostro impegno nel continuare ad espandere la presenza internazionale di ITA Airways e nel fornire un'esperienza di viaggio sempre migliore ai nostri clienti business. Questo premio ci motiva a continuare ad anticipare e a soddisfare le esigenze dei passeggeri, dei partner trade e corporate, e ad investire nel business travel, un segmento strategico per ITA Airways”.

L’impegno a mettere in risalto l'eccellenza italiana è pienamente rappresentato nella Classe Business di ITA Airways, dove l'attenzione a comfort, eleganza e semplicità garantisce un'esperienza autenticamente italiana in ogni fase del viaggio. La Compagnia privilegia l’offerta di un'esperienza di viaggio di alta qualità grazie a servizi esclusivi, che includono un'offerta culinaria ispirata alla migliore cucina italiana, firmata da chef stellati Michelin. Questo impegno sottolinea la missione di ITA Airways nel migliorare l'esperienza del passeggero e fornire un ambiente immersivo e accogliente per i viaggiatori.

ITA Airways, compagnia di riferimento per la mobilità italiana

Dall’inizio dell’operatività il 15 ottobre 2021, ITA Airways si è affermata come Compagnia di riferimento per la mobilità italiana, offrendo connessioni nazionali e internazionali di alta qualità e rappresentando con orgoglio l'Italia a livello globale come ambasciatrice del “Made in Italy”. Un elemento centrale della sua strategia è la valorizzazione dell’eccellenza italiana attraverso collaborazioni con marchi iconici, come Brunello Cucinelli e Walter De Silva, e l’offerta di contenuti firmati da eccellenze italiane come le uniformi, gli interni cabina e la raffinata ristorazione a bordo.