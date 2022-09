Italia doppiamente campione alla PwC World Cup 2022

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 è tornata in presenza la PwC World Cup. PwC Italia, campione del mondo in carica, ha ospitato a Milano la PwC World Cup Football Tournament 2022. Il torneo ha visto la partecipazione di 57 squadre, maschili e femminili, provenienti da tutto il mondo. Gli atleti si sono sfidati al centro Sportivo di Cimiano. La vittoria se la sono aggiudicate sia la squadra italiana femminile sia la squadra maschile battendo tutti gli avversari nelle rispettive categorie.

Andrea Toselli: "Accoglienza e l’entusiasmo sono due grandi valori per la nostra organizzazione"

Andrea Toselli, Amministratore Delegato e Presidente di PwC Italia ha commentato: “L’accoglienza e l’entusiasmo sono due grandi valori per la nostra organizzazione. Ospitare la PwC World Cup 2022 è per noi davvero emozionante. Indipendentemente dall’eccellente piazzamento delle nostre due squadre italiane, senza dubbio è stata una bellissima occasione per ritrovarsi in presenza e stare insieme”.