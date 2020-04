Italia Indipendent presenta “Italia per Sempre”, inno all'amore per l'Italia

“Italia per Sempre”, questo il nome del progetto social firmato Italia Independent che da oggi, giovedì 9 aprile, terrà compagnia a tutti i followers del brand (e non solo) regalando loro un momento di evasione, giusto il tempo di una diretta. Live sessions d’eccezione sull’account IG del brand (@italiaindependentofficial) che vedrà protagonista la musica affiancata da note e racconti inediti di ospiti speciali che si alterneranno giorno dopo giorno, cercando di strappare un sorriso in questo momento in cui per il bene di tutti ci viene chiesto di restare a casa.

Il timone è affidato a Stefano Fontana, famoso DJ e producer musicale, che ripercorrerà la storia della cultura musicale italiana spaziando su generi diversi e saltando nel tempo attraverso epoche differenti, tra pezzi caratteristici ed altri che sembreranno dei veri e propri aneddoti. Non mancherà la partecipazione straordinaria di Lapo, ideatore e produttore del progetto.

Tra gli ospiti di “Italia per Sempre”: Linus, Fabio Volo, Samuel-Subsonica, Nicola Savino, Albertino, Malika, Nina Zilli, La Pina, Raf e Ringo e molti molti altri.

Italia Independent rimane fedele ai propri valori di aggregazione e innovazione e questa volta lo fa attraverso la musica – regalando un momento di evasione certamente virtuale ma proprio per questo da condividere insieme con grandissimo entusiasmo.

È un inno all’amore per e verso l’Italia e gli italiani.

La prima – di molteplici dirette – è giovedì 9 Aprile alle 12.30, ospite Linus.