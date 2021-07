Italia regina d'Europa: ora il giardino del mondo attende gli Italici

Non si può dire che proprio ci contassimo: la scaramanzia ci porta sempre ad essere titubanti sul probabile risultato, giocando a poker con il destino, il quale, notoriamente cinico e baro, tende a sgambettarci all’ultimo minuto. E invece stavolta l’ha fatto al secondo, con quel goal precipitosissimo, che ci ha gettati nello smarrimento…. per una buona mezzora. Dopodiché è stato un crescendo, una lenta conquista del dominio della partita, che ci ha condotti alla vittoria.

E fa sorridere ripensare ai vari pronostici degli avversari, come di quel francese secondo cui “l’Italia può farcela, forse, finché gioca con la Svizzera o la Turchia; ma non riesce ad arrivare oltre”. E il sottile piacere provato quando la Francia è uscita dal torneo per aver perso con… la Svizzera!!

Ma la cosa più interessante, ed eccitante, è constatare che la nostra squadra, non fortissima, non la migliore in torneo, ancora acerba, ha vinto, infilando sette vittorie una-dopo-l’altra! Perché? Quale invisibile polvere magica ci ha sorretto? Credo tre cose.Innanzitutto la coesione della squadra intorno al suo leader: Mancini ha condotto i giochi con energia, intuito e determinazione, agganciando lo spirito dei “ragazzi” e facendone un fascio di energia vincente! E poi la tenace autostima: non mollare mai, crederci sempre. Anche di fronte a situazioni oggettivamente sfavorevoli.

E qui individuiamo il terzo elemento: lo spirito italico, quello che nei secoli ha portato questa popolazione a cavar linfa dalla roccia, a inventare soluzioni a problemi insolubili, a sfidarsi in sfide invincibili! E a regalare all’umanità infiniti miglioramenti del modo di vivere, di pensare, di affrontare l’esistenza quotidiana, rendendola sempre più bella!

Il senso della bellezza è l’essenza del genio italico.

Nelle centinaia di anni da Leonardo in qua, le spinte evolutive provenienti dagli italici sono improntate allo sviluppo e alla bellezza: nelle arti figurative, nel design, nella musica… e nel calcio, dove veder risorgere una squadra rallentata, ferita da un goal repentino, vederla dominare il match, vederla piroettare tra i rigori e vincere gli Europei è stato travolgente!

E tutto il mondo ieri era con noi: tutta l’Europa tifava Italia, la Scozia era schierata con noi, l’Irlanda manco a dirlo!Grazie alla Brexit? In parte si, non neghiamolo, ma, più in generale, la stessa idea di Italia richiama simpatia e favori ovunque nel mondo: dagli anni ’60 in poi Italia significa arte, cucina, fashion, musica, storia, architettura, design: un mix variegato di infinita bellezza che costituisce il “bel vivere” italiano, unito alla più alta concentrazione di genio che la storia del mondo conosca (si veda in proposito quanto così minuziosamente raccolto, catalogato e commentato dal professor Romualdo Mazzocco nella sua infinita ricerca sul Genio Italico- www.theitaliantouch.org): un mix che fa dell’Italia il più Bel Paese del pianeta! E tutto ciò disseminato in un lembo di terra tra i più belli del Creato, con montagne e laghi, spiagge e fiumi, città d’arte e borghi antichissimi! Domenica tutta l’Europa ha tifato Italia! Anche perché ovunque nel mondo ci sono “italici” perdutamente innamorati di qualcuna delle affascinanti perle tematiche di cui la penisola è culla! Tutte qui, in attesa di accogliere gli appassionati pretendenti, provenienti da ogni latitudine.

L’Italia si offre agli Italici, e gli Italici possono fare molto per l’Italia, aiutandoci a mettere in ombra alcuni luoghi comuni, vieti, poco edificanti, spesso esagerati. E ad esaltare le voluminose ed entusiasmanti ragioni di orgoglio che il nostro passato ci offre, così come il nostro presente, come domenica, a Wembley, in Italia e in Europa.Venite Italici! L’Italia vi aspetta!

E comunque: “Dio salvi la Regina”… dalla Brexit!

Stefano Clima

A.D. di Mercurio Misura

Co-fondatore dell’associazione Svegliamoci Italici