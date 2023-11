Italiani e percezione del tempo: i vantaggi di gestire online i pagamenti

Che le persone abbiano un rapporto conflittuale col tempo è cosa nota: la buona notizia è che molte di loro, a conti fatti, sentono di gestirlo sufficientemente bene, complice anche l’aiuto della tecnologia. È quello che emerge da una ricerca commissionata a SWG da NeN Energia – la prima Enertech italiana che vende gas e luce 100% green utilizzando esclusivamente canali digitali – sull’uso del tempo e sulle motivazioni che portano le persone a credere di utilizzarlo bene o male.

Scegliere strumenti digitali è considerata la strategia più utile

La ricerca ha coinvolto un campione vario per provenienza e per fascia d’età (composto da 1.200 intervistati) e ha evidenziato una buona preferenza delle persone a servirsi del digitale per gestire le incombenze periodiche, come il pagamento di bollette (64%), di mutui o affitti (60%) e delle tasse (57%); un po’ indietro la prenotazione per visite mediche o pratiche amministrative (il 25% prenota solo online, il 50% sia online che fisicamente e il 25% solo fisicamente). Scegliere strumenti digitali è considerata la strategia più utile per risparmiare tempo, in particolare per quanto riguarda la gestione dei pagamenti (83% degli intervistati). La gestione online di queste pratiche sembra aiutare le persone ad avere un rapporto migliore col tempo, che se "sprecato" può generare ansia (60%), sensazione di averlo usato per cose che non rendono davvero felici (53%) e desiderio di riavere indietro le ore perdute (69%).

Chi usa strumenti o canali digitali percepisce molto meno la sensazione di perdere tempo

Le attività gestite attraverso canali fisici che più delle altre vengono associate a una “perdita di tempo di cui si farebbe volentieri a meno” sono il pagamento di tasse e bollette, che il 62% delle persone ritiene del tutto o in parte uno spreco di tempo, seguite dalle attività burocratiche (48%), le riunioni condominiali e scolastiche (41%) e gli spostamenti per lavoro e scuola (34%). Chi usa strumenti o canali digitali percepisce molto meno, invece, la sensazione di perdere tempo: il 60% di questo campione valuta questi momenti come “per niente una perdita di tempo”. È proprio il pagamento online di bollette e altre incombenze burocratiche a essere percepito come un grande vantaggio in termini di gestione del tempo: l’89% delle persone intervistate, infatti, afferma che affrontare queste incombenze online sia molto d’aiuto – così come lo è, o lo sarebbe, potersi occupare in via telematica anche di altri pagamenti o delle prenotazioni per visite mediche o pratiche amministrative. Pagare e gestire online farebbe risparmiare circa 40 minuti al mese rispetto alle stesse attività fatte esclusivamente su canali fisici; le persone credono che digitalizzare totalmente questi compiti farebbe risparmiare loro del tempo che userebbero volentieri per i propri familiari (23%), per hobby e passioni (35%) o che, in generale, dedicherebbero a se stessi (37%).