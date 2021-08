Jacobs oro olimpico, Palazzo Lombardia si tinge d'azzurro

"L'uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda. È destino della Lombardia far correre l'Italia sempre più forte": così anche il governatore lombardo Attilio Fontana ha celebrato l'impresa di Marcel Jacobs, che ieri si è aggiudicato l'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Per l'occasione il belvedere di Palazzo Lombardia, sede della Regione, si è illuminato di azzurro. Un omaggio per una giornata storica, caratterizzata anche dalla vittoria nel salto in alto di Gianmarco Tamberi. "Un primo riconoscimento simbolico della nostra Regione per onorare una giornata che entra a pieno titolo nella storia dello sport italiano", ha aggiunto Fontana, che ha parlato della "domenica della vita" in relazione alle due straordinarie vittorie azzurre ai giochi.