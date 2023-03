Jannacci, in Regione Lombardia le sue canzoni a 10 anni dalla scomparsa

In occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci, Regione Lombardia sta diffondendo oggi, per proseguire domani, in Piazza Città di Lombardia, sede della Regione, le sue canzoni. Sempre oggi, la conferenza stampa di presentazione dei 'Vini di Lombardia al Vinitaly', presieduta dal governatore Attilio Fontana, si è aperta sulle note di 'La fotografia' di Jannacci e con un ricordo dell'artista.

Jannacci, Fontana: "Molto più di un cantautore"

Il presidente Attilio Fontana, in un post su Facebook, lo ricorda così: "Molto di più di un cantautore. Un artista a tutto tondo capace di stupire e di regalare emozioni uniche. Originale, spesso pungente, mai banale, Enzo Jannacci rimarrà sempre un punto di riferimento della cultura lombarda e nazionale. Per questo Regione Lombardia, con il presidente Roberto Maroni, gli ha intitolato il Belvedere del 31° piano del Palazzo Pirelli, il grattacielo storico di Milano e sede del Consiglio Regionale".