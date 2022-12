John Williams dirige la Filarmonica della Scala il 12 dicembre

John Williams dirige al Filarmonica della Scala il 12 dicembre

John Williams dirige la Filarmonica della Scala: un concerto evento, con il maestro statunitense per la prima volta in Italia il 12 dicembre alle 20. Un'occasione unica per vedere all'opera l'autore di tante indimenticabili colonne sonore cinematografiche, da Indiana Jones a Star Wars, da Harry Potter a Superman, solo per citarne alcune. Williams ha vinto cinque premi Oscar vinti, ma vanta 52 nomination raccolte in più di sessant'anni di carriera, un record che lo colloca al secondo posto nella storia, dopo Walt Disney. Williams è famoso per la grandiosità della sua scrittura sinfonica, e tra i grandi nomi della musica americana come Philip Sousa, Aaron Copland e Leonard Bernstein.

John Williams e Steven Spielberg: un binomio nella storia del cinema

John Williams ha collaborato con Steven Spielberg per quasi tutti i suoi film, alcune delle sue esperienze hanno cambiato il corso della musica, come il lavoro con Spielberg per l'ultima traccia di E.T. l'extra-terrestre, accuratamente adattata per seguire il crescendo emotivo della storia, e l'utilizzo di una colonna sonora completamente sinfonica per Star Wars, che ha determinato la successiva predilezione per questo organico e il ricorso alle orchestre più celebri come interpreti.

John Williams alla Scala di Milano: il programma

Il programma del concerto al Teatro alla Scala include le colonne sonore di alcune delle pellicole più amate dagli anni Ottanta al Duemila. Da Hook - Capitan Uncino a Harry Potter, da Schindler's List a E.T. L'extra-terrestre. E ancora, nella seconda parte, Superman, Indiana Jones e Star Wars.

Al pubblico under 30 è invece aperta la prova di domenica, alle 15.15, tra le iniziative dedicate ai più giovani e realizzate con il sostegno di Allianz per mettere i giovani al centro della stagione di concerti al Teatro alla Scala: il biglietto per la prova aperta è omaggio per chi acquista contestualmente le due formule di abbonamento Under 30 di Generazione Filarmonica che permette l'ingresso a 5 concerti della stagione 2023 a 100 euro. In occasione del concerto e della straordinaria presenza di John Williams a Milano, Fondazione Cineteca Italiana dedica una rassegna di 18 proiezioni alla collaborazione del compositore con Steven Spielberg dal titolo Il cinema dei sogni, in corso fino a domenica al Museo Interattivo del Cinema.