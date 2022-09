Jova Beach Party a Bresso: corse straordinarie di Trenord

Con Trenord al Jova Beach Party a Bresso: per raggiungere l’evento che si terrà sabato 10 settembre all’aeroporto civico, l’azienda ferroviaria propone un biglietto speciale a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie.

Il biglietto speciale è in vendita online su trenord.it e sull’App; in fase d’acquisto è necessario indicare il treno speciale che si utilizzerà per il rientro.

Jova Beach Party: come raggiungere la stazione di Sesto San Giovanni

La stazione di Sesto San Giovanni è raggiunta dalle linee Bergamo-Carnate-Milano, S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S1 Chiasso-Como-Milano-Rho. Si può arrivare a Cormano-Cusano Milanino, con le linee S2 Mariano Comense-Milano Bovisa e S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna.

Le informazioni sul biglietto speciale e sui treni straordinari – con orari e fermate intermedie – sono disponibili al link https://www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/jova-beach-party/ e sull’App.

Jova Beach Party: i treni speciali allestiti da Trenord

Da Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni 1.04-Novara 2.12

Sesto San Giovanni 1.04-Lecco 1.54

Sesto San Giovanni 1.19-Varese FS 2.47

Sesto San Giovanni 1.29-Saronno 2.17

Sesto San Giovanni 1.21-Como 2.11

Sesto San Giovanni 1.30-Bergamo 2.45

Da Cormano-Cusano Milanino

Cormano-Cusano Milanino 1.00-Lodi 2.11

Cormano-Cusano Milanino 1.29-Mariano Comense 1.59