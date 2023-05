Just Eat, nuovo polo a Milano e un progetto sulla sicurezza dei rider

Inaugurato questa mattina il polo logistico di Just Eat, terzo in Italia dopo Roma e Firenze. Al taglio del nastro era presente anche l'assessore allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello. Il polo milanese consolida l'impegno intrapreso con l'assunzione di 2.500 rider in tutta Italia, con contratto di lavoro subordinato, recita una nota di Just Eat.

I numeri del nuovo hub logistico di Just Eat a Milano

L'hub, di oltre 520 metri quadrati, ha una flotta di 78 scooter elettrici Cooltra, che consentirà di risparmiare in emissioni di circa 61.000 kg/anno di Co2, come piantare circa 4.000 alberi in un contesto urbano. L'azienda opererà con oltre 100 rider dipendenti: tra questi 16 sono nuove assunzioni.

L'organico sarà composto, inoltre, da 12 impiegati con mansioni di coordinamento delle attività relative al corretto funzionamento della struttura, nello specifico: 2 hub helpers (recentemente promossi dalla posizione di capitani), 8 couriers coordinators, 1 senior courier coordinator ed un city operations manager. Lo spazio si configura come un open space dove, oltre ai mezzi elettrici, si trovano un desk di accoglienza e coordinamento delle operazioni dei rider, locker per depositare gli effetti personali dei dipendenti dell'hub e uno spazio ristoro. Lo spazio è anche destinato agli uffici dello staff, con sale riunioni e formazione per i rider dipendenti, oltre ad un magazzino per stoccare i materiali utili allo svolgimento del lavoro (es. DPI, come caschi, kit pioggia ed equipaggiamento invernale, phone holder, vest).

Just Eat, progetto sulla sicurezza dei rider

''Milano è una città molto importante a livello strategico in quanto, oltre ad essere il motore dell'economia e dell'innovazione in Italia, è dove si trova la nostra sede italiana in zona Porta Nuova. La città ha dimostrato nel tempo un grande potenziale a supporto della crescita del digital food delivery e per noi è motivo di soddisfazione inaugurare oggi il terzo polo logistico, dopo quello romano e fiorentino. In coerenza con il percorso di crescita e di investimento del Gruppo in Italia, e con la scelta di implementare un modello di delivery responsabile, abbiamo deciso di avviare con un progetto pilota in ambito sicurezza supportati da due importanti attori, quali il Comune di Milano e l'Università Statale di Milano", ha dichiarato Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia.

Contini ha aggiunto: "Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel nostro impegno per la sicurezza e la tutela dei nostri rider dipendenti, con particolare attenzione alla prevenzione di situazioni di potenziale pericolo. Crediamo che la collaborazione con le istituzioni e il mondo accademico possa rappresentare l'inizio di un percorso proficuo, in un'ottica di collaborazione concreta tra pubblico e privato''.