Kabobo, la pena sarà ricalcolata al ribasso

Adam Kabobo, pena da ricalcolare. L'11 maggio del 2013 il 38enne di origini ghanesi uccise a picconate tre persone, Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella, per le strade di Milano e tentò di ammazzarne altre due. Era stato condannato a 42 anni di reclusione ridotti a 28 con l'abbreviato. Ma la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del gip. Ed è stata stabilità la continuazione tra i reati. Ed il giudice ha così ricalcolato la pena in 24 anni, ridotti a 16 per seminfermità mentale. Ma, spiega oggi il quotidiano Il Giorno, i legali di Kabobo hanno contestato e fatto ricorso avanzando tre rilievi. Due su tre sono stati accolti ed ora si va verso una ulteriore rimodulazione, probabilmente ancora più favorevole a Kabobo