Kentucky Fried Chicken: nuova apertura a Milano in piazzale Loreto

A meno di un mese dall’ultima apertura, KFC Italia inaugura un nuovo ristorante: il 12 dicembre il pollo fritto più famoso al mondo è arrivato di nuovo a Milano, in Viale Abruzzi 93 angolo Piazzale Loreto, uno snodo cruciale per la città. Un’ulteriore conferma della solidità del sistema KFC, che anche nel 2020 ha continuato il suo sviluppo aprendo 9 nuovi ristoranti ed arrivando così a quota 45 in Italia, di cui 5 nel capoluogo lombardo. “Anche in questa seconda fase di lockdown, particolarmente dura in Lombardia, siamo riusciti a realizzare un altro ristorante a Milano. E non solo non ci siamo fermati, ma abbiamo pensato a soluzioni sempre più efficienti per offrire ai nostri clienti tutte le alternative per un consumo in sicurezza – commenta Corrado Cagnola, AD di KFC Italia – Il nuovo ristorante di piazzale Loreto dispone di una finestra che consente di ordinare e pagare comodamente senza entrare nel ristorante. Grazie alla nostra nuovissima APP è possibile utilizzare il servizio Clicca & Ritira, per ordinare dallo smartphone in qualsiasi luogo e momento e ritirare l’ordine nel ristorante quando si desidera. E naturalmente si può utilizzare la delivery. Tutti servizi che i nostri fan utilizzano e gradiscono molto, i numeri ce lo stanno dimostrando”. È l’Original Bucket di Mauro Tiberti a gestire il ristorante di Milano piazzale Loreto. Franchising partner di KFC Italia, alla società fanno capo in tutto 6 ristoranti del brand, di cui 4 a Milano città. “Apriamo un nuovo ristorante KFC nel cuore di Milano, a soli tre mesi da quello che abbiamo inaugurato sempre a Milano in via Panfilo Castaldi: una sfida vinta e un motivo di grande soddisfazione, in questo momento storico – afferma Mauro Tiberti, AD della Original Bucket – Con questo ristorante creiamo 20 nuovi posti di lavoro, e siamo orgogliosi di continuare a dare il nostro contributo all’occupazione nel territorio di Milano e alla ripresa dell’intero comparto della ristorazione. Operare per un brand internazionale così apprezzato anche in Italia, all’interno di un sistema solido come quello di KFC, ci consente di continuare a metterci in gioco e a crescere, come dimostra il nuovo ristorante di Milano”.

UN LAYOUT INNOVATIVO, STUDIATO PER I CENTRI URBANI

Il ristorante KFC di Piazzale Loreto ha un layout innovativo, pensato soprattutto per i centri urbani e per rendere ancora più agevole il consumo attraverso il take away e la delivery, modalità sempre più apprezzate in questo momento. Il locale si articola in 3 zone distinte: la sala per gustare l’esperienza KFC nella maniera più classica mangiando nel ristorante, la finestra walk thru che consente un comodissimo take away, e una saletta separata che, quando sará possibile tornare a consumate in loco, potrá essere utilizzata per gustare il menu da asporto, senza accedere alla sala principale. Uno spazio destinato a rimanere aperto anche dopo la chiusura della sala principale, per offrire la possibilità di consumo in sicurezza fino a tardi. Il ristorante di piazzale Loreto sarà aperto dalle 11 del mattino a mezzanotte fino al 27 dicembre ed opererà attraverso il take-away anche con ordini dai chioschi interni al ristorante e tramite il servizio di clicca e ritira da APP. Inoltre, è attiva la delivery con Uber Eats, che riconoscerà uno sconto del 50% a chi ordina da questo locale. Dal 28 dicembre il ristorante sarà aperto anche per il consumo in sala (compatibilmente con le normative), con un orario più esteso (lunedì - giovedì 11:00-00:30, venerdì - domenica 11:00-3:00) e la delivery sarà disponibile anche attraverso Glovo, Deliveroo e Just Eat. Il ristorante, che ha tripla esposizione (su Viale Abruzzi, Piazzale Loreto e via Caretta, traversa di Corso Buenos Aires), offrirá 95 posti a sedere in sala e 10 nella saletta