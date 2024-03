Kidde rivoluziona la sicurezza antincendio con i nuovi panelli

Kidde Commercial, da oltre 100 anni leader nella produzione di soluzioni antincendio, ha lanciato i nuovi panelli intelligenti 2X-A e 2X-AT dotati dei dispositivi della nuova serie Excellence che riducono sensibilmente i falsi allarmi grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il nuovo sistema intelligente 'racchiude' tecnologie e caratteristiche che aiutano le aziende a proteggere meglio i luoghi di lavoro e le persone. Inoltre, i nuovi pannelli Kidde Commercial 2X-A e 2X-AT offrono costi di installazione ridotti del 17% e sono compatibili con i sistemi preesistenti. Questo permette di ridurre notevolmente i tempi per metterli in funzione e manutenerli.

La serie Excellence: la tecnologia al servizio della tua sicurezza

Tra gli altri vantaggi e novità per l'utente, la serie Excellence offre una notevole riduzione dei falsi allarmi grazie ai dispositivi intelligenti che rilevano con più precisione il fumo, riducendo i falsi allarmi grazie a una ottica brevettata. Potenziato dall'IA, il sistema è sempre in contatto tramite i gateway IP collegati al pannello che permettono di comunicare sia con i dispositivi mobili che con un CMS attraverso più canali, consentendo una visita all-in-one e assicurando che tutti i guasti e le emergenze vengano gestiti immediatamente. Queste permette di ridurre dell'80% il tempo di risposta alle emergenze. Inoltre, il sensore ottico brevettato è in grado di distinguere tra particelle dannose (ad esempio quelle derivanti dalla cottura come toast bruciati) e minacce gravi. Il backup del sistema per 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione garantisce la protezione completa di una proprietà, anche se non presidiata al di fuori dell'orario di lavoro, mentre la versione 2X-AT dispone un nuovo touch screen a colori da 7", molto utile per gli utenti che vogliono avere un'alternativa al jog dial di 2X-A. Il touch screen intuitivo aumenta di tre volte la velocità di funzionamento e riduce il tempo per la formazione del personale, risparmiando così sui costi.

Falsi allarmi antincendio: un costo per le aziende

Arman Saeidnia, General Manager di Commercial Fire EMEA, ha dichiarato quanto segue: "I falsi allarmi antincendio rappresentano un costo importante per le aziende, essendo una fonte di disturbo e mettendo spesso a dura prova la nostra produttività. È fondamentale che le organizzazioni conoscano i fattori scatenanti e aggiornino le tecnologie per garantire che i falsi allarmi siano ridotti al minimo. Quelli ripetuti, infatti, possono rendere più difficile evacuare e reagire adeguatamente in caso di emergenza reale”.