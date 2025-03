Klear chiude un round pre-seed da 1 milione tra equity e debito

Klear, startup che vuole innovare la gestione patrimoniale e renderla accessibile attraverso una piattaforma in abbonamento e il supporto dell’Intelligenza Artificiale, ha chiuso un round di finanziamento Pre-Seed di 1 milione di euro, metà del quale in equity tramite un SAFE con la partecipazione di una selezionata compagine di business angel e l’altra metà attraverso l’attivazione di un finanziamento bancario dedicato.

L'applicazione che aiuta a gestire le finanze personali con il supporto dell'AI

Klear ha rilasciato lo scorso 26 febbraio una prima versione della sua piattaforma in beta privata a circa 1000 utenti preregistrati alla lista d’attesa e sarà a breve disponibile in beta pubblica. Una prima versione completa dell’applicazione sarà disponibile sul mercato entro la prima metà di quest’anno, con un abbonamento mensile al di sotto di 10 euro, in modo da consentire ad un ampio pubblico l’accesso agli strumenti chiave che Klear offre per costruire o migliorare la propria consapevolezza finanziaria. La piattaforma di Klear permette all’utente di integrare conti, censire investimenti, asset immobiliari e di coordinare gli obiettivi di risparmio in un unico strumento aiutando a gestire le finanze personali in modo consapevole con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, che grazie ad un orchestratore proprietario e al supporto delle più avanzate tecnologie offerte dal mercato in ambito di AI generativa, è in grado di supportare l’utente nella gestione del proprio denaro, a partire da una profonda analisi delle spese e delle capacità di risparmio dell’individuo.

Il CEO Federico Quarato: "Vogliamo rendere la gestione patrimoniale accessibile a chiunque"

Federico Quarato, CEO di Klear ha commentato così l’operazione: “Negli ultimi mesi abbiamo pensato a come rendere la gestione patrimoniale un servizio accessibile a chiunque, ad un prezzo equo. La tecnologia ha portato parità in tanti ambiti: l'amministratore delegato di una multinazionale usa lo stesso smartphone di uno studente universitario, nella finanza personale questa rivoluzione è ancora di là da venire. Raccogliere un pre seed in questa fase ci permetterà di dare una risposta a questa esigenza, una risposta su cui sono certo avremo la validazione del mercato”.

Paolo Federici (co-founder): "Klear, grandi riscontri tra investitori e utenti"

Nel team di co-founder anche Paolo Federici, già top manager in Fidelity International e successivamente Market Head for Global Wealth Management in Italia di UBS, che ha commentato: “Sono molto felice dei riscontri che Klear sta registrando sia nella community degli investitori che presso gli utenti, in virtù dei progressi ottenuti. Un grazie va anche alle banche, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale con risorse preziose per implementare il nostro piano di crescita accelerata e nell’essere esse stesse vettori di innovazione, mettendo il servizio offerto da Klear a disposizione della propria clientela più esigente".