Kryalos Sgr acquisisce il Bicocca Village con il fondo Arcimboldo

Kryalos Sgr ha acquisito il Bicocca Village a Milano tramite il fondo Arcimboldo. Il complesso immobiliare, attualmente locato a circa 60 conduttori, occupa una superficie totale di 41.775 mq. Il fondo Arcimboldo, sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management LLP, è stato costituito nel mese di giugno 2023 nell’ottica dell’acquisizione e ha l'obiettivo di investire in immobili destinati ad uso retail.

La struttura del Bicocca Village

Il Bicocca Village, situato a Milano, all'angolo tra viale Sarca e via delle Chiese, nel cuore del quartiere Bicocca da cui prende il nome, rappresenta un rilevante polo retail & leisure. La struttura è suddivisa in due parti, un centro di intrattenimento su tre piani, che include un cinema UCI Cinemas, e una palestra Virgin Active. Nel 2012 è stato aggiunto il "Bicocca Gate", anch'esso disposto su tre livelli con un piano di parcheggi interrato, un piano commerciale e un piano destinato ad uffici.

Amministratore Delegato di Kryalos Sgr: "Sfida importante per valorizzare il Bicocca Village"

Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos Sgr, come riporta Pambianco News, ha commentato l'acquisizione "Questa acquisizione rappresenta un importante segnale per il mercato retail che sta registrando una ripresa delle transazioni rispetto agli anni precedenti, e una sfida importante per valorizzare ulteriormente un entertainment center con un lungo track record come il Bicocca Village, facendo leva sulle forti competenze maturate negli anni dal nostro team”.