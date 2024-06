“L’abuso dei cellulari non fa bene ai giovani”: il ministro Valditara a SDN

“L’abuso dei cellulari non fa bene ai nostri figli”: il ministro Valditara a Salute Direzione Nord

Oggi 50mila ragazzi vivono, in Italia, a casa attaccati ai cellulari: il dato è stato presentato come “impressionante” dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione della XXIII edizione di Salute Direzione Nord. “A livello internazionale tutte le agenzie hanno chiarito in modo indiscutibile che l’abuso del cellulare non fa bene ai nostri figli”, ha aggiunto Valditara. Il ministro ha ricordato che il “cellulare non aiuta nello studio”. Per Valditara abusarne “diminuisce le prestazioni degli studenti, incide sulla capacità di memorizzazione e di attenzione”.

Valditara e la sinergia pubblico-privato per la scuola

Valditara ha poi ricordato la necessità di promuovere la sinergia tra pubblico e privato nel mondo della scuola. “A partire da settembre faremo partire un forte piano di orientamento per far conoscere le opportunità che il territorio, il mondo delle impresa e le università offrono ai giovani“, ha detto. Focus anche sull’imminente G7 sulla Scuola che si terrà a Trieste dal 26 al 29 giugno. “Si parlerà innanzitutto di personalizzazione e della riscoperta dei talenti e devo dire che abbiamo trovato un grande consenso. Parleremo di istruzione tecnica professionale su cui c’è grandissima attenzione da parte di tutti gli altri paesi presenti al G7”, ha detto Valditara. “Poi c’è il tema della valorizzazione del personale docente e ovviamente il tema delle nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale”, ha concluso il ministro.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Andrea Abodi, Orazio Schillaci, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Aifa Robert Nisticò. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano