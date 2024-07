L'aeroporto di Malpensa ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

L'aeroporto di Milano Malpensa e' ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l'ordinanza di Enac, che ha effetto immediato: "L'Aeroporto di Milano Malpensa e' intitolato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto Internazionale Malpensa - "Silvio Berlusconi" La societa' di gestione SEA S.p.A. provvedera' agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione". Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione. Lo fa sapere il Mit.

L'interrogazione del Pd: "Quale procedura è stata seguita?"

E immediatamente si riaccendono le polemiche già esplose nei giorni precedenti. "Chiarire quale procedura sia stata seguita per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico". E' quanto chiede il Partito democratico in una interrogazione rivolta al Ministro Salvini presentata oggi dalla deputata Silvia Roggiani e sottoscritta anche dai deputati Braga, Berruto, Boldrini, Casu, Cuperlo, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Forattini, Fornaro, Furfaro, Ghio, Girelli, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lai, Malavasi, Marino, Mauri, Peluffo, Quartapelle, Rossi, Sarracino, Scarpa, Scotto, Serracchiani, Simiani, Stumpo.

Gli interroganti, ricordando che la societa' Sea che gestisce lo scalo non ha ricevuto alcun avviso relativo alla procedura di intitolazione, chiedono inoltre "se il Ministro sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di un parere al Segretario Generale di Palazzo Chigi, se corrisponde al vero che in tale parere si affermi che in assenza di una legge specifica la competenza per le intitolazioni degli aeroporti spetti a ENAC" e "se sia stato acquisito il parere dei Comuni di Milano, Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, territori su cui insiste l'Aeroporto di Malpensa, in relazione all'intitolazione".

I Cinque Stelle: "Restaurata la Repubblica delle banane"

Così i parlamentari M5S in commissione Trasporti di Camera e Senato: "Con l'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il governo Meloni restaura perentoriamente la repubblica delle banane. Una repubblica dove se tu frodi il fisco e vieni condannato in via definitiva, una volta passato a miglior vita ti intitolano persino un aeroporto internazionale. Si tratta di una decisione non solo divisiva, che genera profondo disgusto tanto a noi quanto a milioni di italiani. Si tratta però anche di una figuraccia su scala mondiale e di un pessimo biglietto da visita per chiunque atterrerà nello scalo lombardo. Se ti fai beffe della legge, insomma, il Centrodestra italiano ti erige a eroe. Ora ci aspettiamo di vedere piazzali intitolati a mafiosi, controviali dedicati ai corrotti e magari qualche statua innalzata per i grandi evasori. Siamo davvero alla frutta"

Pastorella (Azione): "Malpensa, operazione insensata"

"Il cambio di denominazione all'Aeroporto di Malpensa è un'operazione insensata, divisiva e non in linea con le decisioni prese per gli altri aeroporti italiani, che sono intitolati a grandi personaggi storici condivisi. L'unico altro aeroporto dedicato a un politico è il Pertini di Torino, ma non si possono mettere sullo stesso piano Berlusconi e un presidente della Repubblica. Con questa decisione la maggioranza ed ENAC coprono di ridicolo soprattutto se stessi, e mancano l'opportunità di dedicare Malpensa a figure storiche quali la milanese Rosina Ferrario, che fu la prima aviatrice italiana della storia, come suggerito dal Consiglio Comunale di Milano". Così ha commentato la vicepresidente di Azione, consigliera Comunale e capogruppo in commissione Trasporti alla Camera, Giulia Pastorella.

Stanzione (Cgil Milano): "Grave intitolazione a Berlusconi"

La notizia dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è "grave", secondo il segretario generale CGIL Milano, Luca Stanzione. "Dice molto sull'arroganza istituzionale di questo governo che decide di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, un aeroporto in gestione alla SEA, società del Comune di Milano, quando un'intera comunità ne sta discutendo e migliaia di persone hanno già aderito ai diversi appelli come il nostro che voleva l'intitolazione a Carla Fracci, un simbolo della cultura milanese, un'icona che racconta di una Milano che per molti decenni è stata ascensore sociale per molte persone. Ci sembra un fatto grave e io credo che dobbiamo chiedere tutti al Governo un passo indietro".