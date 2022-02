L'ambiente unisce Sala, Grillo e Carfagna: verso un sodalizio green?

Sala, Grillo e Carfagna: la strana ipotesi di un nuovo sodalizio green

Secondo un articolo di Ilario Lombardo per "la Stampa", riportato anche da Dagospia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, potrebbe essere interessato a dar vita a un progetto politico che vede coinvolti Beppe Grillo e Mara Carfagna. Sala, che qualche mese fa ha dichiarato di aderire ai Verdi europei. L'idea di Sala è proprio quella di far diventare ecologia una lotta tutt'altro che marginale. Sala potrebbe scegliere i propri compagni "green" «senza pregiudizi». A Roma ha trovato un possibile alleato in Francesco Laforgia, Luca Pastorino, Loredana De Petris, e altri ex Pd, ex Leu, sostenitori dell'ecosocialismo.

Sala-Grillo, da rapporto di stima ad alleanza politica?

L'ambiente è da sempre anche un baluardo del M5S. Il sindaco e Grillo si conoscono e sono in contatto. Dopo le vicessitudini del Movimento, Grillo potrebbe decidere di trasformarlo in altro, con un nuovo nome e un nuovo simbolo e pare ne abbia fatto cenno a Sala. Che si stia profilando una possibile alleanza Grillo-Sala?

Sala-Carfagna, battibecchi ma anche affinità

In ambito centrodestra le istanze ambientaliste di Sala e Grillo potrebbero, secondo Ilario Lombardo, trovare un alleato in Mara Carfagna. Per Sala non c'è alcuna contraddizione, come ha ammesso anche recentemente ad alcuni collaboratori: «Non c'è stata una volta in questi anni in cui l'ho sentita parlare e non ero d'accordo con lei». Carfagna potrebbe dunque essere l'avamposto nel partito/lista Sala per il Meridione, dove entrambi vedono le infrastrutture come sinonimo di sviluppo sostenibile.