L'amica respinge le sue avances, lui la scaraventa contro una porta a vetro

Lei si rifiuta di fare sesso con lui. Il 36enne va su tutte le furie e la scaraventa contro una porta a vetri per poi puntarle un coccio di vetro alla gola minacciandola. E' accaduto a Como nel pomeriggio di sabato 2 giugno. Come riporta Comoqui, la 28enne cittadina di origini nigeriane e residente a Milano si era recata in via Amoretti per incontrare l'amico, suo connazionale. Ma le aspettative erano evidentemente diverse. E l'uomo, di fronte al fermo rifiuto di lei di avere un rapporto sessuale, è diventato violendo spingendola contro la porta a vetri, poi andata in frantumi.

Como: l'uomo è stato denunciato e arrestato

Nei concitati momenti successivi, lei si è ferita in modo piuttosto serio all'avambraccio e a una mano, mentre lui ha rimediato contusioni al volto. La donna, portata in ospedale, ha denunciato il 36enne, arrestato e portato in carcere.