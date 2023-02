L'anno del Niguarda inizia con i record: 14 trapianti in dieci giorni

È un inizio d'anno da record per l'Ospedale Niguarda di Milano, dove in soli 10 giorni sono stati eseguiti ben 14 trapianti d'organo, 9 di fegato e 5 di rene. Due dei trapianti sono stati resi possibili grazie a 'donatori a cuore fermo' (DCD), di cui uno in ECMO (circolazione extracorporea), con procedure molto complesse che non possono essere eseguite in tutti i Centri.

Trapianto di fegato: la grande macchina dei trapianti è 'doppio'

Nel caso del trapianto di fegato, inoltre, l'impegno profuso da tutta la grande macchina dei trapianti è 'doppio'. In questi casi infatti, devono attivarsi due équipe diverse, una che si occupa del prelievo dell'organo, che può avvenire anche in altre strutture ospedaliere, e una che invece esegue il trapianto.