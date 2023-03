L'appello del rettore della Statale: "Aiutateci con le case per gli studenti"

Chiede aiuto per trovare abitazioni agli studenti a Milano il rettore della Statale Elio Franzini che, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico rispondendo ai giornalisti, parla anche della crisi abitativa in città, una delle più care d'Europa.

Franzini: "Abbiamo fatto degli sforzi enormi, centinaia e centinaia di posti in più, anche aiutati dai fondi del ministero"

"Abbiamo fatto degli sforzi enormi, centinaia e centinaia di posti in più, anche aiutati dai fondi del ministero. Siamo arrivati a un limite di spesa veramente molto alto. Ancora una volta l'aiuto può provenire soltanto da coloro che possono fornirci i mezzi per fornire abitazioni ai nostri studenti" ha detto. "Per l'area di Mind - ha aggiunto - stiamo facendo già accordi con i Comuni limitrofi per aumentare la possibilità di usufruire di questi servizi. Nell'ambito di città studi, gli edifici Magistretti, che sono occupati da Bioscienze, quando si trasferiranno al Mind saranno trasformati in residenze studentesche e avremo altri 300 posti. Da soli però non potremo fare tutto questo".