"L'appuntamento - A tu per tu con Penelope" al Centro Rosetum di Milano

Al Centro Culturale Rosetum, via Pisanello 1 Milano, continua la rassegna teatrale: La Grammatica degli Affetti.

Il 25 marzo alle ore 18.30 sul palco del Capannone Rosetum andrà in scena: L'Appuntamento - A tu per tu con Penelope, di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda, per la produzione di Eccentrici Dadarò.

Uno spettacolo surreale e comicamente poetico sull’attesa, l’attesa di fare una scelta.

Penelope attende. Da vent’anni attende: questo nella storia di Omero. Da quasi tremila anni attende: questo nella storia della letteratura degli uomini.

In questi quasi tremila anni, da quando venne posata la penna sulle pagine dell’Odissea, Penelope si è trasformata, da donna, in archetipo: l’archetipo dell’attesa. Ma Penelope non è felice di quello che è diventata. Sempre più stretta e costretta nel suo ruolo, assegnatole da un ambizioso scrittore tanto, troppo tempo fa, vorrebbe essere come tutte le donne normali, vorrebbe poter cambiare, trasformarsi, non essere costretta a tanta irrevocabile coerenza. Che senso ha, oggi, essere un archetipo di questo tipo? In una società che brucia tutto, che si muove con ferocia quasi futuristica, che giudica l’attesa come tempo sprecato, miope, dannoso.

Penelope è demodée.

Padre Finco: "Al Rosetum la possibilità di condividere gli affetti della vita con una grammatica fatta di gesti e respiri"

"In questo spazio c'è la possibilità di condividere gli affetti della vita con una grammatica fatta non solo di parole, ma anche di gesti e persino di respiri - commenta Padre Marco Finco, direttore di Rosetum - Da tale condivisione succede qualcosa di irripetibile come il teatro, una finestra a cui non vorresti solo affacciarti ma scavalcare per essere parte di quell'evento".

Biglietto euro 10 - prenotazione obbligatoria: info@rosetum.it

L'APPUNTAMENTO - A TU PER TU CON PENELOPE

Di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda

Regia e disegno luci Fabrizio Visconti

Con Rossella Rapisarda

Scene e costumi Marco Muzzolon e Mirella Salvischiani

Musiche originali Marco Pagani

Voce fuori campo Saverio Marconi

Un progetto La Gare

Produzione Eccentrici Dadarò