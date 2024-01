L'arte di vendere casa: il manuale di Acquaviva sul mercato immobiliare

Per la maggior parte delle persone la casa rappresenta il bene più prezioso, un luogo in cui custodire gioie, dolori e momenti di vita, nonché il risultato di sacrifici economici e personali. La casa è il rifugio che ci fa sentire al sicuro, il luogo che lasciamo a malincuore la mattina e in cui ritorniamo con gioia la sera. Quando arriva il momento di vendere la propria casa, a prescindere dalle motivazioni, è quasi inevitabile essere assaliti da preoccupazioni, paure e numerosi interrogativi. Questo momento è sempre difficile e delicato. Il timore principale è infatti quello di svendere la casa o perdere soldi a causa di possibili errori commessi durante il processo di vendita. C’è anche l’ansia di ritrovarsi senza un tetto, di non riuscire a rispettare le scadenze di consegna dell’immobile, di non avere tutti i documenti necessari e, tornando sempre alla questione finanziaria, il timore di non riuscire a vendere la casa a causa della crisi economica.

Vendere casa: meglio da sè o tramite agenzia?

Inoltre, ci si ritrova davanti alla difficile scelta tra vendere la casa da soli o affidarsi a un’agenzia immobiliare, che spesso viene considerata come un costo piuttosto che un utile servizio, più come un limite che come un vantaggio. Sì, perché affidarsi alle agenzie immobiliari comporta dei costi e nella maggior parte dei casi si finisce quasi per sentirsi obbligati a farlo solo perché sono sempre state considerate come l’unica fonte di informazione sul mercato immobiliare e sulla vendita del nostro bene più prezioso. Purtroppo, alcune agenzie immobiliari hanno risorse non competenti e utilizzano metodi superati e inadeguati per l’attuale mercato. Spesso promettono risultati straordinari, ma a volte la vendita si complica a causa della scarsa attenzione alle fasi del processo e al mancato controllo della documentazione necessaria. Se ci si affida a un’agenzia immobiliare bisogna sceglierla veramente con cura per riuscire a distinguere un vero professionista competente da uno che si spaccia per tale.

Fortunatamente oggi, grazie a Internet, chiunque ha la possibilità di accedere a un’enorme quantità di informazioni e formarsi su qualsiasi argomento, compresa la vendita di una casa. Ci sono tantissime risorse disponibili che, se ricercate con attenzione e studiate approfonditamente, possono aiutarvi a evitare errori comuni che potrebbero mettere a repentaglio la vostra sicurezza e quella dei vostri cari.

"L'arte di vendere casa": una guida semplice, pratica ed efficace

In soccorso di chi vuole vendere la propria abitazione viene questo agile manuale di Vincenzo Maria Acquaviva, “L'arte di vendere casa”, appena pubblicato da Mind Edizioni.

Ciò che si trova in questo libro – una guida semplice, pratica ed estremamente efficace – è l’essenza di tutte le informazioni necessarie e fondamentali che si devono assolutamente conoscere prima di vendere casa. Tutto quello di cui si ha bisogno è già stato raccolto, organizzato e perfezionato attraverso la correzione degli errori che l'autore ha sperimentato personalmente sul campo durante la sua esperienza di lavoro. Attraverso il suo protocollo di vendita, sviluppato dopo anni di esperienza, Acquaviva accompagna il lettore passo dopo passo verso il successo della compravendita, aiutandolo a massimizzare il profitto nel minor tempo possibile e a svolgere tutto il processo in modo sicuro.

Chi è Vincenzo Maria Acquaviva

Vincenzo Maria Acquaviva è nato a Milano ed è cresciuto in Puglia. Nel 2013, dopo aver terminato gli studi, ha fatto ritorno nella sua città natale e ha dato inizio alla propria carriera nel settore immobiliare. Dopo aver perfezionato le sue competenze e conoscenze nel campo del Real Estate collaborando per anni con rinomate realtà immobiliari milanesi, nel 2019 ha aperto la sua agenzia, GenesiCase. Parallelamente, ha seguito numerosi corsi di formazione in pnl, negoziazione e marketing, ottimizzando la propria attività e affermandosi come imprenditore di successo, abile nel guidare i suoi clienti a ottenere una compravendita profittevole, veloce e sicura. Si è diplomato al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni). Potete seguirlo su www.genesicase.it

