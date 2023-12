Artigiano in Fiera

L'Artigiano in fiera chiude con oltre un milione di visitatori

Sono stati oltre un milione i visitatori dell'Artigiano in fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato che si è svolta a Rho Fiera Milano, dal 2 dicembre ad oggi. "Un risultato eccezionale" ha commentato Antonio Intiglietta, il presidente di Ge.Fi Gestione Fiere spa, superiore a quello già estremamente positivo dello scorso anno. "Al termine di questi nove giorni prevale un forte sentimento di gratitudine nei confronti degli espositori, delle istituzioni, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, degli addetti di Fiera Milanoe, ovviamente, dei visitatori - ha aggiunto -. Si consolida la stima per la nostra manifestazione che si afferma ogni anno come l'Expo internazionale delle arti, dei mestieri e, quindi, della cultura e delle tradizioni dei Paesi e dei popoli del mondo".

Sono stati 2.550 gli artigiani provenienti da 86 Paesi che hanno occupato 8 padiglioni della fiera. In attesa dell'appuntamento del prossimo anno che si svolgerà dal 30 novembre all'8 dicembre, è disponibile la community dell'Artigiano in fiera, la piattaforma dove è possibile acquistare online i prodotti di oltre tremila imprese, a cui sono iscritte più di un milione e mezzo di persone.