L'assessore Lucente approva il dl siccità: "Misure concrete e urgenti"

"Il Dl siccità approvato in Consiglio dei ministri dimostra la volontà del Governo di individuare misure concrete ed urgenti per porre un freno alla crisi idrica che attanaglia varie aree della nostra penisola. Grazie al costante e puntuale lavoro del ministro Lollobrigida, finalmente avremo una serie di misure in grado di contrastare un'emergenza che si è aggravata negli anni, a causa soprattutto dell'inconcludenza dei passati Governi, incapaci di trovare soluzioni concrete".

Franco Lucente: "Accolgo con particolare soddisfazione l'istituzione di una cabina di regia sulla siccità e l'individuazione di un commissario"

Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia ed esponente di Fratelli d'Italia, commenta l'approvazione del decreto legge sulla siccità. "Accolgo con particolare soddisfazione l'istituzione di una cabina di regia sulla siccità e l'individuazione di un commissario in caso di inerzia delle amministrazioni. Una buona notizia per il sistema agricolo lombardo: grazie ad un coordinamento sovranazionale si potrà applicare un modello efficiente e rapido, con decisioni certe e chiare per il bene di un settore vitale dell'economia regionale e nazionale" conclude l'assessore di Fratelli d'Italia.