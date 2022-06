L'autista del bus che investì e uccise una donna era su una chat a luci rosse

L'autista del bus che investì e uccise una donna nel Milanese era su una chat a luci rosse

Era su una chat a luci rosse l'autista del bus Atm, che l'11 dicembre del 2020 ha investito a Cinisello Balsamo una donna di 53 anni. A provarlo sarebbe una perizia sullo smartphone disposta dalla pm di Monza, Michela Versini, che indicherebbe come l'uomo stesse chattando con lo smartphone e organizzando incontri a luci rosse. Le indagini sulla morte di Cristina Conforti si sono chiuse con la richiesta rinvio a giudizio per omicidio stradale nei confronti dell'autista del bus. Il gup ha fissato l'udienza preliminare gia' la prossima settimana.

La tragica morte dell'impiegata al Comune di Bresso

Mancavano pochi minuti alle 15.30, quando Cristina Conforti, impiegata presso il Comune di Bresso, stava rientrando verso casa quando, nell'attraversare la strada in prossimita' delle strisce pedonali di via Gorki, all'improvviso e' stata travolta e uccisa dal bus 727 Cormano-Cusano. Secondo quanto ricostruito, l'autista, prima dell'incidente, ha chattato per piu' di mezz'ora con una prima persona alla quale ha chiesto delle prestazioni sessuali, scambiandosi anche foto e video girati nel corso di un precedente incontro, per poi passare, nei minuti appena antecedenti l'incidente, a un'altra chat con ulteriore richiesta di prestazioni sessuali a un'altra persona. Questa seconda chat, come evidenziano le conclusioni del consulente tecnico della Procura, si interrompe alle 15.25, mentre la prima chiamata di soccorso al 118 e' stata registrata alle 15.27.

Il bus è piombato aaddosso alla donna senza lasciarle scampo

Proprio in quei momenti, Cristina Conforti si vede piombare improvvisamente addosso il mezzo pubblico: l'incidente e' stato ripreso dalla telecamera frontale dalla metrotranvia della linea 31, che stava sopraggiungendo proprio in quei momenti a poca distanza. Nelle immagini si intravede la donna attraversare la strada da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del bus Atm, raggiungendo quasi il marciapiede quando improvvisamente viene travolta, finendo straziata sotto le ruote del mezzo pubblico. All'arrivo dei soccorsi per la 53enne non c'era piu' nulla da fare. L'uomo dichiarera' poi agli agenti di polizia locale di non ricordare nulla di quanto avvenuto, a causa di un forte choc. L'hard disk che avrebbe dovuto salvare i dati registrati dalle telecamere e' risultato guasto, pertanto non e' stato possibile estrapolare neppure un fotogramma dell'incidente.