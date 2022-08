L'autopsia sulla piccola Diana: prese a morsi il cuscino per la fame

Alessia Pifferi dal carcere invoca invano il compagno che si è dileguato

Alessia Pifferi, la 36enne milanese che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola per una settimana intera in casa da sola mentre si era temporaneamente trasferita a Leffe dal compagno, dal carcere ha chiesto di incontrare il 58enne.

Ma l'uomo, con cui aveva da poco riallacciato i rapporti, si è reso irreperibile ai legali della 36enne. Che si ritrova ora completamente sola, dopo che anche la propria madre Maria ha spiegato di averla "cancellata dalla sua vita dopo quello che ha fatto". Dopo aver organizzato i funerali della nipotina, la donna è tornata in Calabria.

Morte di Diana: l'avvocato di Alessia Pifferi minacciato di morte

Nel frattempo Solange Marchignoli, avvocato di Alessia Pifferi, è stato oggetto di minacce di morte per aver accettato di difendere la donna. L'avvocato gli scorsi giorni aveva presentato riserva di incidente probatorio sull’esame del latte contenuto nel biberon trovato accanto al cadavere della piccola. Si decono esprimere i periti nominati dalla difesa e quelli della Difesa. L'indagine si allunga e gli esiti degli esami sul latte potrebbero essere pronti solo a settembre.

L'autopsia su Diana: la piccola ha preso a morsi il cuscino per la fame

Decisivo comprendere se a Diana è stata somministrata benzodiazepine. In tal caso, il quadro per la madre potrebbe aggravarsi ulteriormente lasciando intendere la premeditazione. Nel frattempo, come riporta Fanpage, emergono dettagli strazianti dall'autopsia: nello stomaco della bambina sarebbe stati trovati pezzi di cuscino. In preda alla fame, la piccola avrebbe cercato qualsiasi cosa per scampare alla consunzione. Ma la morte l'avrebbe colta con il piccolo cuoricino che ha smesso di battere per l'assenza di acqua e cibo