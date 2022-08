L'autostrada Milano Serravalle si racconta con un travel podcast su Loquis

Sulla Milano Serravalle viaggiare nella storia ora è possibile. Per chi attraversa in auto i territori tagliati dalla Autostrada A7, fuori dai finestrini prendono vita antiche battaglie, si animano scene di vita rinascimentali, il Fiume Po si racconta e curiosità più vicine ai giorni nostri si rivelano chilometro dopo chilometro.

Tutto ciò è reso possibile da un nuovo servizio di intrattenimento audio per i viaggiatori: il travel podcast “Milano Serravalle – In viaggio con la storia”. Si tratta di un podcast sulla Storia d’Italia totalmente gratuito, pensato in esclusiva per chi viaggia lungo questa tratta dell’A7 e nato dalla collaborazione tra Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. e Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcasting.





Podcast geolocalizzati che personalizzano il viaggio

Ascoltarlo è molto semplice. È sufficiente scaricare l’App gratuita Loquis (disponibile per iOS e Android), accedere al canale “Milano Serravalle – In viaggio con la storia” e avviare il podcast lasciandosi accompagnare da un’esperienza totalmente immersiva e sicura.

L’App, infatti, permette di attivare la modalità navigatore con la quale gli episodi geo-localizzati si avviano automaticamente quando si passa vicino al luogo di uno dei 30 avvincenti racconti che accompagnano i viaggiatori lungo gli 86,3 km della tratta autostradale: dagli antichi Liguri alle strade di Roma, dal regno dei Longobardi agli splendori rinascimentali della corte dei Visconti, fino a curiosità più recenti.

Trenta racconti originali scritti da un autore di successo

L’autore del podcast è Marco Cappelli, laureato in Bocconi che lavora a Bruxelles nel marketing di un’azienda americana. Ma la sua grande passione è sempre stata la storia, che non ha mai smesso di studiare e che lo ha portato a essere uno dei podcaster italiani di maggior successo.

Nel 2020 Cappelli con il suo podcast “Storia d’Italia” ha ricevuto il premio “Best non-English podcast” dei “Discover podcast awards”, uno dei più prestigiosi premi del podcasting mondiale.

Un audio-viaggio multilingue in realtà aumentata

Il podcast “Milano Serravalle – In viaggio con la storia” è disponibile in 6 lingue diverse ed i 30 episodi potranno essere scaricati sul dispositivo all’inizio del viaggio per essere ascoltati senza problemi anche nelle zone con minore copertura di rete.

È possibile anche ascoltare i podcast con la propria musica preferita, per un’esperienza unica di audio augmented travel, ovvero di realtà arricchita tramite l’audio.

Una partnership che rivoluziona il viaggio autostradale

“Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., ha intrapreso un percorso di arricchimento dell’offerta di servizi per i propri utenti. Con questo primo progetto di Travel Podcast diamo la possibilità a chi viaggia sulla nostra autostrada di scoprire ed ascoltare le storie dei magnifici luoghi che attraversiamo”, commenta Pietro Boiardi, Amministratore Delegato di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

“Loquis è diventato il compagno di viaggio di moltissimi italiani. Viaggiare è scoprire, emozionarsi ascoltando le storie dei luoghi che si visitano o attraversano durante il viaggio. Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti da Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. per arricchire l’esperienza di chi viaggia su quella tratta autostradale, frequentata da migliaia di turisti e famiglie per le vacanze, con i racconti storici di Marco Cappelli”, aggiunge Bruno Pellegrini, Ceo di Loquis.