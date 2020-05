L’Avanti dopo Milano sbarca a Roma. E punta dritto contro l'ANM

Dopo il tutto esaurito nelle vendite nel Primo Maggio milanese, il nuovo numero dell'Avanti! cartaceo arriva anche nelle edicole di Roma il 2 Giugno per celebrare nella Capitale la vittoria della Repubblica. E vi giunge per consegnare un duro attacco contro l'ANM firmato in una dichiarazione congiunta di Claudio Martelli, direttore dell'Avanti!, e della sen. Emma Bonino. "Quando un’associazione - scrivono sull’Avanti! - nata per tutelare i magistrati si trasforma nella più micidiale minaccia alla loro autonomia e indipendenza; quando la suddetta associazione lottizza alle correnti interne nomine, promozioni, distacchi distribuendo premi e prebende ai favoriti e alle favorite; quando la stessa associazione monopolizza la composizione e condiziona le decisioni di un organo costituzionale come il CSM non siamo di fronte a delitti individuali ma a reati associativi che devono essere trattati e giudicati come tali". E come tali l'Avanti li giudicherà e tratterà dalle sue colonne.