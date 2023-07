L'avviso di garanzia della Procura in ritardo peggio di una cartolina

L'avviso di garanzia della Procura di Milano in ritardo peggio di una cartolina postale

Io del caso Santanché non voglio parlare. Ce ne sarebbe da dire (tipo che è da quando morì Patrizio Maria Surace e la PMS venne rilevata che le vicende di Visibilia sono interessanti). Ce ne sarebbe da dire, ma non è questo l'articolo in cui commento il caso Santanché. Ce ne sarebbe da dire pure a qualche supposto collega che alza il ditino ma che quando era in posizione di autorevolezza lo usava per vessare e fare cose molto più turpi di quelle attribuite al ministro.

Santanchè che dice di non essere indagata: o mente o davvero non lo sa

Ce ne sarebbe, ma questo è l'articolo in cui parliamo del fatto che un ministro della Repubblica va in aula, al Senato, e dice apertis verbis di non essere indagata quando da tre mesi i giornali dicono a più riprese che lo è. Delle due l'una: o lei mente, e sarebbe stupido perché la verità viene a galla in un amen, oppure lei è indagata e non lo sa. E qui arriva il punto. Perché è sicuramente così: lei è indagata ma non lo sa. Ora, in Italia si può richiedere di sapere se si è indagati. Si presenta una richiesta con il proprio legale e la procura deve rispondere in un senso o nell'altro. C'è un però, come al solito. La procura può scegliere di non rispondere per un periodo di pochi mesi quando si tratta di indagini particolarmente complicate, e dunque se anche uno chiede "ehi, procura, sono indagato?", la risposta è no ma in effetti è sì, sei indagato. Questo complica le cose.

Santanchè: il ritardo nella notifica da parte della Procura di Milano

Il problema è che quei tre mesi sono passati, e nessuno della Procura di Milano ha notificato niente alla Santanché. Oggi Luigi Ferrarella, che è il re dei cronisti di giudiziaria in Italia, dice che in effetti si tratterebbe di un ritardo nella notifica. Dunque, ricapitolando. Un ministro della Repubblica finisce su tutti i giornali per il fatto di essere indagata. Nega di essere indagata perché non lo sa. Ha fatto richiesta di sapere se è indagata ma le è stato risposto di no. E in tutto questo l'intero problema è un tema di ritardo di una "cartolina" da parte della Procura che si vanta (perché lo è, con grandissimi professionisti) come la più efficiente d'Italia? Se fosse vero, e purtroppo lo è, vorrebbe dire che siamo nella Repubblica delle banane. Tutti continuano a parlare di libertà di stampa, ma io continuo a vedere poca libertà e tante violazioni evidenti.