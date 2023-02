L'edizione 2023 della Milano-Sanremo non partirà da Milano

La Milano-Sanremo non partirà da Sanremo ma da Abbiategrasso. La 114esima edizione della Classicissima si svolgerà il 18 marzo. La decisione di non partire dal capoluogo lombardo, novità assoluta, è legata alla mancanza di vigili urbani disponibili quel giorno. Il giorno successivo, infatti, la città ospiterà la Stramilano, maratona che richiama decine di migliaia di partecipanti. E l'Amministrazione comunale ha dovuto fare una scelta, nell'impossibilità di garantire un numero sufficiente di agenti di Polizia sui due giorni. Cambia dunque il tradizionale percorso della Milano-Sanremo, che dopo la partenza da Abbiategrasso toccherà Motta Visconti, Bereguardo, Torre d'Isola per poi entrare nel Pavese e ricongiungersi con il tracciato originale.