L'epopea degli 883 diventerà una serie tv

Il regista Sydney Sibilia ("Smetto quando voglio", "Mixed by Erry") ha rivelato durante il Giffoni Film Festival di essere al lavoro su una serie tv dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, ed al percorso che li ha portati come 883 dalla provincia pavese alla vetta delle classifiche italiane negli anni Novanta con pezzi ancora oggi nell'immaginario collettivo di tutti.

Sibilia: "Rappresenteremo la Pavia degli anni Novanta a modo nostro"

Non si sa ancora molto della produzione, queste le parole di Sibilia: "Stiamo rappresentando la Pavia degli anni '90 in una versione nostra. Tutto dipende molto dalla storia, che ha una dimensione molto italiana perché io sono italiano, mi sento italiano e non saprei fare diversamente. Noi abbiamo avuto la fortuna di inventarci la commedia all'italiana, film apparentemente leggeri, che fanno ridere ma non solo. A questo genere spesso mi ispiro".