L’ex campione d’Italia Francesco Paparo: “Ben allenato, batterò Andrea Sito"

L’ex campione d’Italia Francesco Paparo: “Sono ben allenato, batterò Andrea Sito"

Venerdì 15 dicembre, al PalaLido-Allianz Cloud di Milano, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo affronterà Andrea Sito sulla distanza delle 8 riprese, nel corso della manifestazione The Art of Fighting 4. Sarà il quinto combattimento dell’anno per Francesco Paparo, soprannominato KingPapachenko per il suo stile di combattimento che ricorda quello del fuoriclasse ucraino Vasily Lomachenko,campione olimpico nel 2008 e nel 2012 e campione mondiale dei pesi piuma, superpiuma e leggeri da professionista.

L'allenatore Rizzo: "Francesco si è preparato al meglio"

“Francesco si è preparato al meglio – commenta Francis Rizzo, fondatore del Francis Boxing Team di Rho ed allenatore di Francesco Paparo (che è anche suo nipote) – anche grazie alla collaborazione tra il mio team e la Opi Since 82 in cui il mio referente è Alessandro Cherchi. Francesco ha lavorato spesso con Biagio Grimaldi che ha un record di 5 vittorie e 1 sconfitta ed è gestito dalla Opi Since 82. Grimaldi è mancino e questo lo rende un avversario ancora più difficile da inquadrare per chi ha una guardia ortodossa come Francesco e quindi è utile a Francesco fare sparring con lui (anche Andrea Sito è mancino). Francesco ha fatto sparring anche con il campione dell’Unione Europea dei pesi supergallo Vincenzo La Femina, un altro pugile della scuderia Opi Since 82. Mi hanno fatto molto piacere le parole che Vincenzo ha avuto per Francesco definendolo un pugile di livello europeo”.

La Femina su Paparo: "E' una pistola, gli manca solo l'esperienza"

Lo scorso 18 novembre, Vincenzo La Femina ha sfidato il campione d’Europa dei pesi supergallo Liam Davies perdendo per knock out tecnico al quinto round. Nell’intervista pubblicata il 3 novembre scorso dal quotidiano L’Unità, Vincenzo La Femina ha parlato di Francesco Paparo “che secondo me è anche più veloce e più forte di Davies. E’ una pistola, gli manca giusto quell’esperienza”. Al riguardo, Francesco Paparo ha dichiarato: “Sono stato a Pagani, nella provincia di Salerno, in Campania, nella palestra in cui si allena Vincenzo. Mi sono trovato benissimo, anche a livello umano. Lo ringrazio per quello che ha detto di me.

Paparo: "Sono preparatissimo e sicuro di vincere. Già al 90% del lavoro"

Paparo ha proseguito: "Ho visto il video in cui Andrea Sito parla di me e dice che mi metterà knockout con un gancio sinistro al terzo round. Rispondo che alle parole devono seguire i fatti. Vedremo cosa succederà sul ring, il 15 dicembre a Milano. Io sono preparatissimo e sicuro di vincere. Lavoro part-time inun’azienda privata e quindi ho il tempo di allenarmi due volte al giorno, due ore la mattina e due ore nelpomeriggio. Manca circa un mese al 15 dicembre, ma ho già completato il 90% del lavoro. Sono anche vicino al peso forma, combatteremo nella categoria dei pesi leggeri. Inoltre, mio zio conosce bene il modo di combattere di Andrea Sito, che ho visto combattere anch’io dal vivo, e saprà consigliarmi nel modo giusto per portare a casa la vittoria”.

Un pugile social: Francesco Paparo aka King Papachenko

Francesco Paparo è un pugile social, come dimostra aggiornando spesso la sua pagina Instagram denominata King Papachenko: “Sono consapevole che i social sono letti dai fans dei pugili e quindi pubblico le foto dei miei combattimenti. Ho 6.352 follower, un bel numero per un pugile italiano. Non sono timido, se i giornalisti vogliono intervistarmi sono ben lieto di rispondere alle loro domande”. Dal febbraio 2016 al dicembre 2021, la carriera da dilettante di Papero è culminata con la vittoria del campionato italiano Under 22 a Cascia, in Umbria. In quell’occasione, Francesco ha disputato quattro match in altrettanti giorni (dal 7 all’11 luglio) superando Raffele Lasco, Hajriz Buletini, Daniele Oggiano e Youssef Al Mouchid.

Il Ring Roosters del Francis Boxing Team

Francis Rizzo ha fondato il Francis Boxing Team nel 2012, in Via Stoppani 4-A a Rho, alle porte di Milano dove allena persone comuni che vogliono mantenersi in forma praticando il pugilato, pugili dilettanti e professionisti. Ha organizzato tredici edizioni di Ring Roosters, l’ultima ha avuto luogo a Rho il 17 settembre scorso nel parcheggio del centro commerciale Rho Center ed è stata un grande successo di pubblico. Nell’incontro più importante di Ring Roosters 13, Francesco Paparo ha battuto ai punti l’esperto georgiano Nika Kokashvili (che aveva ben 47 incontri professionistici alle spalle), dando l’ennesima prova della sua grande bravura tecnica.