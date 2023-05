L'ex governatore Formigoni prepara il ritorno per le Europee 2024?

L'ex governatore della Regione Lombardia Roberto Formigoni starebbe preparando il suo ritorno in politica. La notizia è stata data dal quotidiano La Repubblica e già sta facendo parecchio rumore in tutta la Lombardia.

Roberto Formigoni verso le elezioni europee

L’ipotesi che si sta facendo strada per l'ex governatore lombardo è una possibile candidatura alle elezioni europee 2024 con Fratelli d’Italia. Principale sponsor dell’operazione sarebbe l'attuale presidente del senato, Ignazio La Russa, che avrebbe già ventilato questa ipotesi allo stesso Formigoni durante un pranzo che si è svolto in ristorante nei pressi del Consiglio regionale della Lombardia.

Roberto Formigoni, se la notizia dovesse essere ufficialmente confermata, tornerebbe in campo dopo un lungo periodo dove ha dovuto curare in primo luogo le sue questioni giudiziarie. Formigoni, infatti, aveva ottenuto l’affidamento ai servizi sociali dopo la condanna definitiva a cinque anni e dieci mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele (a marzo 2024 è fissato il suo fine pena).

L'ex presidente lombardo, però, conterebbe di continuare a beneficiare, come ha fatto finora, degli sconti per buona condotta. In questo caso tornerebbe libero e quindi diverrebbe a tutti gli effetti candidabile tra luglio e ottobre di quest’anno.

Il piano B, più remoto del piano A, è una ricandidatura dell'ex governatore con Forza Italia. In questo caso "l’operazione Formigoni" servirebbe ad arginare il potere sempre più crescente in Lombardia - dentro FdI - di Mario Mantovani.