L'ex manager di Visibilia: "Santanchè mi disse di non toccare i numeri"

Tutte le decisioni sul bilancio da approvare venivano prese dall'amministratore", ha anche raccontato che "l'ufficio amministrativo di Visibilia" era "molto oberato di lavoro e confusionario" e spesso "determinati accadimenti economici restavano in sospeso". Sono alcuni passaggi della testimonianza di Federico Celoria, ex direttore finanziario di Visibilia Editore, agli atti dell'inchiesta milanese per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri ex amministratori e rappresentanti del collegio sindacale della spa. Lo riferisce Ansa. Quando "già in fase di redazione del bilancio 2015" sottopose a Santanchè "la problematica" degli "accantonamenti per fatture da emettere", che avrebbero dovuto "essere successivamente svalutati", la senatrice avrebbe risposto a Celoria "di lasciare tali numeri nell'attivo patrimoniale".

"C'erano crediti di cui riconoscevo la dubbia esigibilità"

Celoria ha messo a verbale, poi, che già nel 2014 si sarebbe ritrovato "con una cospicua entità di crediti esistenti di cui riconoscevo la dubbia esigibilità e la dovuta svalutazione". Quando, a suo dire, sottopose la questione delle svalutazioni "alla dott.ssa Daniela Santanchè", quest'ultima avrebbe affermato "di lasciare tali numeri nell'attivo". Per il teste "le motivazioni poste alla base della mancata svalutazione dei crediti erano da ricercarsi", come si legge nell'annotazione del 29 marzo del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, "nella necessità di avere un risultato d'esercizio non in perdita". E ancora: "Vi era una politica di bilancio - ha chiarito Celoria - atta a non svalutare gli asset presenti nell'attivo circolante, malgrado più volte abbia io manifestato personalmente la necessità di procedere alle dovute sistemazioni contabili".