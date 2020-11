L'hotel 5 stelle Gran Meliá apre in Piazza Cordusio nel 2023

Il gruppo spagnolo Meliá Hotels International sta progettando con Generali Real Estate l’apertura di un 5 stelle nell’ex sede delle Generali, Palazzo Venezia in Piazza Cordusio a Milano. L’hotel, la cui inaugurazione è prevista per il 2023, entrerà a fare parte del circuito luxury Gran Meliá, e si chiamerà Gran Meliá Cordusio.

Come annuncia Pambianco, Palazzo Venezia verrà sottoposto a ristrutturazione e restauro per ospitare l’hotel di lusso, che manterrà comunque la sua facciata storica. Il palazzo novecentesco deve il suo nome alle radici veneziane di Generali, essendo stato progettato alla fine del XIX secolo dall’architetto Luca Beltrami e poi costruito dalla compagnia assicurativa come sede a Milano, dove è rimasta fino al momento in cui gli uffici sono stati trasferiti alla Torre Generali di CityLife.