L'hotel non è come in foto: turista milanese fa causa e ottiene il rimborso

Quanto promesso dalle foto non corrispondeva affatto a realtà. Un turista milanese in vacanza a Vieste, Puglia, ha avviato quattro anni fa una battaglia legale per ottenere il rimborso da una struttura. E ora ha avuto ragione. Come racontato dal Corriere della Sera, il 44enne aveva effettuato una prenotazione tramite la piattaforma Booking.com. Ma una volta giunto in hotel, aveva trovato una situazione piuttosto diversa da quella prospettata e per la quale aveva sborsato in anticipo 2.250 euro.

Una battaglia legale durata quattro anni con l'hotel di Vieste

Sin da subito si era rifiutato di alloggiare nell'hotel e aveva chiesto di essere risarcito dalla struttura alberghiera, che però aveva tergiversato, giungendo infine ad offrire una cifra di mille euro per chiudere la disputa. Somma evidentemente lontana da quanto pagato per una intera settimana dal turista milanese. Che ha così rifiutato e deciso di rivolgersi alla magistratura. Ottenendo infine ragione.