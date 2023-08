L'impianto è stato eseguito male? Ne risponde civilmente l'odontoiatra

La Corte di Cassazione, ha, di recente, confermato il proprio assunto, secondo il quale il professionista odontoiatra, deve rispondere civilmente nel caso di errata esecuzione di un impianto.

Un paziente si era visto ingiungere il pagamento di più di 5000 euro quale saldo delle prestazioni professionali rese inadeguatamente da un odontoiatra

La Corte di Cassazione ha sancito che il professionista, “nell’espletamento dell’attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell’art. 1176 del codice civile ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 del codice civile, la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all’art. 1460 del codice civile, con perdita del diritto al compenso”.

Codacons: "Il nostro sportello malasanità raccoglie le segnalazioni di migliaia di consumatori"

Codacons: "Il nostro sportello malasanità raccoglie le segnalazioni di migliaia di consumatori, ed è pronto a tutelarli in situazioni nelle quali siano stati lesi i loro diritti. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che ritengono di essere stati coinvolti in queste situazioni di contattarci ed esporci il loro problema. Siamo a disposizione di tutti."