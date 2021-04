L'incomprensibile campagna "Commissariateci" nel disinteresse di Conte&Draghi

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Sia detto con rispetto. Davvero io rispetto tutte le posizioni politiche, finché sono avanzate dai politici e non dai giudici. Rispetto chi pensa nella maggioranza in Regione che si debba cambiare radicalmente (di fatto, quello che sta avvenendo con Letizia Moratti e Guido Guidesi). Rispetto chi pensa nella vecchia guardia regionale di dover essere trattato con rispetto per quanto fatto durante la prima ondata. Rispetto chi nel Pd pensa di dover attaccare a testa bassa, e così nel Movimento 5 Stelle. Rispetto perché sono posizioni politiche. Così come è una posizione politica quella di Fratelli d'Italia, che si sta smarcando dalla maggioranza in Regione ogni qualvolta ne abbia l'occasione, su tutti i territori e in tutti i luoghi. E con questo, direi che sono stato ecumenico. Rispetto anche chi continua a chiedere il commissariamento della Regione Lombardia, come Pierfrancesco Majorino. Rispetto questa campagna perché è una campagna politica perfettamente comprensibile. Però, e sia detto sottovoce, se Speranza litiga con Fontana per un anno intero di pandemia ma alla fine non commissaria, se il governo Pd+Movimento 5 Stelle attacca la Lombardia ma alla fine Conte, per nove interi mesi non commissaria, se il governo Pd+M5S+Lega con Draghi manco più attacca la Lombardia (e ovviamente non commissaria), non è che alla fine "commissariateci" è solo uno slogan che vale quel che vale?