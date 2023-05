L'incontro tra la bullizzata e le amiche finisce in rissa

Una ragazzina di 14 anni e sua madre di 41 anni sono state accompagnate in ospedale, a Milano, dopo aver subito un'aggressione da parte di altre compagne di scuola che da tempo bullizzano la minorenne.

E' accaduto ieri, come riferisce l'ANSA, in via Ripamonti, dove la vittima aveva chiesto un incontro chiarificatore con la sua presunta bulla. Quest'ultima si è presentata assieme ad altre 6 o 7 persone e dalle parole si è passati in breve alle spinte e alle manate.

L'arrivo della polizia ha messo in fuga la maggior parte dei presenti

L'arrivo della polizia ha messo in fuga la maggior parte dei presenti, gli agenti hanno trovato solo madre e figlia (con un'altra amica) e la presunta bulla, che ha preferito firmare il foglio di dimissioni dall'ospedale San Paolo, dove sono state trasportate tutte. Sul posto è arrivato anche il padre della ragazzina ritenuta a capo delle vessazioni, il quale ha spiegato di non essere a conoscenza dell'atteggiamento violento della figlia.