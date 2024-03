Milano, si chiude l'inverno più caldo degli ultimi 127 anni

L'inverno meteorologico a Milano, appena concluso, è stato il più caldo degli ultimi 127 anni. La temperatura media stagionale, tra il 1° dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024, è stata di 8.0 °C, eguagliando il record del 2020. Tutti e tre i mesi sono stati più caldi del normale secondo le rilevazioni della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS e in particolare della stazione meteorologica di Milano centro. Dicembre e febbraio hanno contribuito significativamente al record di calore. Con temperature medie di 7.7°C e 10.6°C rispettivamente, entrambi i mesi hanno segnato nuovi massimi storici: dicembre ha superato il suo CLINO di 2.8°C, febbraio addirittura di 4.3°C. Questa stagione si distingue per numerosi periodi con temperature notevolmente al di sopra della media. Il 23 dicembre, la massima ha toccato i 19.1°C. A febbraio, solo due giorni hanno visto la massima sotto i 10°C (il 26 e il 27), confermando la straordinaria anomalia termica di quest'inverno.

Clima invernale a Milano: anomalie e record

Il 17 gennaio si è verificata invece la massima più bassa (4,7 °C). Da notare come quest'ultimo inverno non ci sono stati giorni con massima negativa. Le giornate di ghiaccio sono state solo tre (il 17 dicembre e il 14 e 22 gennaio) contro un valore medio atteso per la stagione invernale di 16.5 giornate; la minima assoluta, -0.5 °C, si è registrata sia il 17 dicembre sia il 14 gennaio. Le precipitazioni, superiori alla media, si sono concentrate in episodi intensi, come i 130 mm di febbraio caduti in quattro giorni. Gennaio e dicembre si sono invece conclusi al di sotto della media pluviometrica. Inoltre, tra gennaio e febbraio ci sono stati 20 giorni consecutivi senza precipitazioni per un'alta pressione costante. Non ci sono state nevicate, mentre il vento mediamente era moderato, tranne raffiche di Föhn, fino a 53.3 km/h il 2 dicembre. Inoltre, questa anomalia non è stata un fenomeno isolato: l'inverno 2023-2024 è il più caldo mai registrato in tutto il mondo, con il mese di febbraio che ha raggiunto temperature record.