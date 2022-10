L'invito di Beppe Sala: "Meloni venga a Milano"

La premier Giorgia Meloni “conosce benissimo la delicatezza della situazione e il valore che Milano può dare”, “la aspetto a breve a Milano”. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, a margine del consiglio metropolitano. “Milano merita attenzione. Porterò avanti le nostre istanze con garbo e fermezza”, ha spiegato.

Il sindaco Sala: "Ci siamo scritti nei giorni scorsi"

“Ci siamo scritti nei giorni scorsi - ha aggiunto Sala - adesso avrà talmente tante cose da fare che non è il caso di ipotizzare delle date, però vorrei che venisse presto per affrontare il dossier Milano che pure se è su una via ben definita, merita grande attenzione”. “Con la premier ho un rapporto da tempo e le distanze sono evidentissime però credo” che non ci siano dubbi “su quanto sia importante che Milano vada bene”. Quanto al nuovo esecutivo “non è che da sindaco di Milano uno possa gufare che il governo vada male. Farò la mia parte - sottolinea - affinché il governo del nostro Paese vada bene attraverso il supporto di Milano”.