L'ira di Fedez: Tapiro d'Oro per l'inchiesta Ultras, scatta la minaccia di querela

Nuova puntata bollente a Striscia la Notizia: Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia, ha ricevuto il suo quattordicesimo Tapiro d'Oro dopo l'arresto di due ultrà del Milan a lui vicini, Christian Rosiello e Islam Hagag, meglio conosciuto come Alex Cologno. Questi due uomini, che spesso apparivano al fianco di Fedez come sue guardie del corpo, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve di Milan e Inter. Secondo le fonti, i due sono coinvolti anche in un'aggressione avvenuta lo scorso aprile ai danni del personal trainer Christian Iovino, a cui si dice fosse presente anche il rapper.

Fedez Sbotta: "Ti becchi una querela"

Intercettato a Milano dall'inviato Valerio Staffelli, Fedez ha reagito con rabbia alla consegna del Tapiro d'Oro, dichiarando: "Io non sono indagato di nulla. Adesso ti becchi anche una bella querela". Nonostante la sua estraneità ai fatti, la vicinanza con i due ultras coinvolti nell'indagine ha messo il rapper di Rozzano sotto i riflettori mediatici, scatenando una forte reazione contro il programma satirico di Canale 5.