L'Iss e quel silenzio sugli errori (per mesi), che fa pensare male

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Continua la battaglia tra Regione Lombardia e Istituto Superiore di Sanità. Ora l'Iss se ne viene fuori dicendo che da sempre i dati lombardi sono sbagliati. Ed è affermazione assai grave, gravissima. Se così fosse, ci vorrebbero le dimissioni in blocco. Dell'Istituto Superiore di Sanità. E non parliamo di politica, qui. Bisogna iniziare a darci un taglio, alla politica. Ma a casa mia, se uno riceve dati sbagliati e su quei dati vengono prese decisioni politiche (le zone rosse, arancioni e gialle), ha il dovere di dirlo chiaro e forte. Per capirci: l'Iss avrebbe dovuto emettere un comunicato stampa a maggio, o giugno, luglio, agosto, settembre eccetera con questo titolo: la Lombardia ci sta inviando i dati sbagliati. E invece no. Niente, nisba. Se ci sono stati errori, sono stati tollerati. Ma come si fa? L'avesse fatto, l'Iss, non staremmo qui a discutere di come è stato possibile quello che è avvenuto dopo. Ma davvero vi sembra possibile che l'Istituto Superiore di Sanità non l'avrebbe fatto, anche solo per un po' di sano pararsi il cu.o tutto italiano? E allora, forse qui c'è un pasticcio un po' più profondo. Un pasticcio che affonda nei pasticci. Tanto più che da una parte non sappiamo come è fatto l'algoritmo, quindi non si può dare ragione o torto a Fontana, dall'altra vengono prodotti documenti che di definitivo non hanno nulla se non per i fan dell'una o l'altra tesi. Per rendersene conto basta guardare le ricostruzioni: leggete quella elaborata dalla Regione, e poi quella elaborata dal Pd. Sono convincenti tutte e due. E questo è un problema: perché in questo caso la verità non sta nel mezzo.