L'Olgettina e l'audio di Berlusconi: "La casa è tua, lo giuro sui miei figli"

Barbara Guerra non ha nessuna intenzione di lasciare la villa di Bernareggio concessale in comodato d'uso da Silvio Berlusconi. Questo nonostante lo sfratto ricevuto da una società dei figli del fondatore di Forza Italia, con decorrenza dal 31 dicembre 2023. Secondo gli eredi del Cav, il comodato viene meno con la scomparsa di Berlusconi. Ma la 45enne non la pensa così. Ed ha rivelato l'esistenza di un audio che dimostrerebbe il suo pieno diritto a continuare a vivere nell'abitazione.

L'audio: "Comodato subito e poi te la intesto dopo il processo"

Come riportano alcune testate locali, nell'audio si sentirebbero due voci che sarebbero proprio di Berlusconi e Guerra: "Te lo giuro sui miei cinque figli. Il comodato subito e appena finisce il processo e i nostri avvocati danno il via libera, te la intesto", direbbe il Cav. L'audio risale al 2015: "Primo impegno mio, domani mi informo con i proprietari della casa e ti facciamo avere subito, in due, tre giorni, un contratto di comodato d’uso. Sai cos’è il comodato? È una dazione gratuita della casa. Quindi tu avrai un contratto di comodato", sono gli stralci anticipati da Adnkronos. "Facciamo il comodato e poi mi prometti che quella casa è mia", chiede Guerra. Ed è a quel punto che Berlusconi replicherebbe giurando sui suoi cinque figli. Che ora sembrano tuttavia avere idee ben diverse.