L'ologramma Hannah aprirà le porte di AIXA e OnMetaverse Summit

Si chiama Hannah, viene dalla Svizzera e per la prima volta in assoluto arriverà in Italia l’8 e il 9 novembre 2023 all’Allianz MiCo per mettersi al servizio di tutti i visitatori di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications, SMXL Milan e OnMetaverse Summit. L’assistente virtuale olografico realizzato da Olomax e Swiss Institute for Disruptive Innovation, infatti, aprirà le porte del Gate 15 di via Gattamelata 5 a Milano per dialogare con chiunque voglia conoscere e scoprire i segreti di una kermesse che è già stata ribattezzata come il knowledge park della digital transformation dedicata al mondo delle imprese e non solo.

Hannah non sarà solo una semplice installazione espositiva

Per la prima volta, così, Fiera Milano, grazie al lavoro di ricerca e sviluppo della sua knowledge unit, Business International, e alla collaborazione con AnotheReality e alcuni partner d’eccellenza come Istituto Marangoni, porterà il proprio pubblico all’interno di un virtual world che senza soluzione di continuità mescola il fisico al digitale. Simbolo di questa scelta sarà proprio Hannah. Una novità destinata a trasformare il panorama dell'assistenza, e dell'interazione tra uomo e macchina, che non è solo un avatar, ma un vero e proprio alleato digitale pronto a rompere i tradizionali schemi informatici. Nel corso dell’evento, infatti, Hannah non sarà solo una semplice installazione espositiva, ma diventerà l'IA che darà il benvenuto ai partecipanti, offrendo informazioni aggiornate in tempo reale su evento, programmi, speaker, aree espositive, aree esperienziali e molto altro. Una vera e propria collega virtuale, addestrata con avanzati algoritmi che le permetteranno di garantire un'interazione fluida e naturale in ogni momento, supportando, così, il team di lavoro nella gestione delle richieste del pubblico e offrendo un'esperienza tridimensionale, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi come occhiali o visori, che porterà l'utente a trovarsi di fronte a un'immagine proiettata, ma caratterizzata da profondità, volume e presenza reale nello spazio circostante. Un’interazione

I visitatori potranno immergersi all’interno di Tennis League VR

La visione di futuro della kermesse, però, non si ferma qui. Grazie ad alcune importanti collaborazioni realizzate per l’occasione, infatti, all’interno degli spazi dell’Allianz MiCo, si darà vita a una vera e propria area esperienziale nella quale i visitatori potranno sperimentare dal vivo l’opportunità di immergersi in nuovi mondi virtuali. Nel corner di AnotheReality, per esempio, i visitatori potranno immergersi totalmente all’interno di Tennis League VR. Un gioco virtuale, multiplayer e coinvolgente per diventare un vero campione di tennis. Inoltre, potranno anche sperimentare la tecnologia Reflectis che è la piattaforma di AnotheReality per creare e gestire mondi virtuali sociali multiplayer e multi piattaforma, per le finalità più svariate: dall'intrattenimento alla customer experience, dalla formazione aziendale all'education, accessibili sia da schermo che da visori di realtà virtuale. Il pubblico avrà la possibilità così di testare la soluzione attraverso un’esperienza immersiva. Nel grande spazio dedicato a INVELON-PICO, invece, i partecipanti alla manifestazione potranno scoprire l'opportunità di provare e conoscere gli occhiali per Realtà Virtuale ad alta risoluzione per esperienze uniche che migliorano la produttività aziendale nei diversi ambienti lavorativi. Durante il summit, tra l’altro, si terrà anche una sessione dimostrativa che consentirà di comprendere a fondo le opportunità offerte da questa tecnologia. Nell’Impersive corner, il pubblico potrà godersi video stereoscopici, full-body, a 360°, unici nel panorama internazionale. Un'esperienza totalmente immersiva capace di valorizzare la propria attività.

Strategie, best practice, case study e tavole rotonde

Tutti i progetti sono originali e sono pensati per i più diversi ambiti applicativi, piattaforme distributive e dispositivi (Meta - Pico -HTC - Cardboard). Così, mentre negli spazi di accoglienza e networking dell’evento, ogni visitatore potrà vivere la sua esperienza virtuale, nelle sale di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications, SMXL Milan e OnMetaverse Summit esperti, accademici e manager di alcune delle più importanti realtà imprenditoriali presenti sul territorio nazionale si confronteranno sui principali temi che guidano il mondo dell’innovazione contemporanea. Tra strategie, best practice, case study, tavole rotonde, keynote speech visionari e momenti di confronto a porte chiuse sul futuro della trasformazione digitale nel mondo del business, come quello proposto da Netcomm in BizBang show, quindi, il pubblico potrà scoprire quali sono i rischi da affrontare, le opportunità da cogliere e i trend da monitorare in un mercato digitale in costante evoluzione che ormai permea ogni istante della nostra quotidianità a metà tra vita personale e professionale, coinvolgendoci sia sotto un profilo fisico, sia sotto un profilo emotivo. Come avverrà anche nell’opening e nella closing session di OnMetaverse summit, quando il pubblico parteciperà a una vera e propria jam session musicale in diretta da un ambiente virtuale, resa possibile grazie alla collaborazione con PatchXR.